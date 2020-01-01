Liant et mortier à base de résine polyuréthane

Les liants et mortiers à base de résine polyuréthane offrent une souplesse exceptionnelle, alliée à une forte résistance mécanique et chimique. Ces produits sont particulièrement adaptés aux sols soumis à des déformations ou vibrations, comme les parkings, balcons, terrasses ou locaux industriels. Grâce à leur élasticité, les mortiers polyuréthanes absorbent les mouvements du support tout en garantissant une excellente imperméabilité. Leur mise en œuvre peut être rapide et adaptée à des interventions ponctuelles ou structurelles. Retrouvez ici une sélection de liants et mortiers à base de résine polyuréthane pour vos projets nécessitant flexibilité, durabilité et étanchéité renforcée.