Liant et mortier antiacide, anticorrosion

Les liants et mortiers antiacide, anticorrosion sont spécialement conçus pour protéger les ouvrages exposés à des environnements chimiques ou corrosifs : usines, stations d’épuration, industries agroalimentaires, etc. Formulés avec des liants spécifiques, ils résistent aux acides, bases, solvants ou sels, et assurent la durabilité des supports béton ou métalliques. Utilisés en revêtement ou en scellement, les mortiers anticorrosion prolongent la vie des structures soumises à de fortes contraintes chimiques. Leur application demande une bonne préparation du support et un respect strict des protocoles techniques. Parcourez ici une sélection de liants et mortiers antiacide, anticorrosion pour vos chantiers les plus exigeants.