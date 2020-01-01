Limon pour escalier

Le limon d’escalier est la structure porteuse sur laquelle reposent les marches. Élément essentiel à la stabilité de l’ouvrage, il peut être latéral, central ou double, selon le design et la configuration de l’escalier. Fabriqué en bois, métal ou béton, il garantit solidité et durabilité tout en contribuant à l’esthétique générale. Le choix du limon dépend du type d’escalier (droit, quart tournant, hélicoïdal), de son usage et de son environnement (intérieur ou extérieur). Certains modèles sont préfabriqués ou prêts à assembler pour un gain de temps sur chantier. Cette page propose des solutions techniques adaptées aux professionnels pour une pose rapide, sûre et conforme aux normes.