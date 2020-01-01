Accessoire pour escalier

Les accessoires pour escalier regroupent tous les éléments complémentaires indispensables à une installation complète et sécurisée : nez de marche, kits de fixation, cache-vis, embouts, amortisseurs ou éclairages intégrés. Ces composants assurent la finition, la stabilité et la durabilité de l’ouvrage, tout en améliorant le confort et l’esthétique. Ils permettent aussi de répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité ou d’accessibilité. Que ce soit pour un escalier neuf, une rénovation ou une mise aux normes, ces accessoires s’adaptent à tous types de matériaux et configurations. Découvrez ici des solutions techniques pensées pour les professionnels du bâtiment.