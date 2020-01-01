Lisse, rail et profilé pour cloison

Les lisses, rails et profilés pour cloison sont les éléments de structure qui assurent le maintien et l’alignement des plaques dans les systèmes de cloisons sèches. En acier galvanisé ou en aluminium, ils se déclinent en différentes formes (rails, montants, fourrures, cornières) selon le type de cloison, de plafond ou de doublage. Ils garantissent la stabilité de l’ouvrage, facilitent le passage des gaines techniques et permettent l’intégration de portes ou équipements. Leur précision dimensionnelle et leur facilité de découpe simplifient la mise en œuvre sur chantier. Cette page rassemble des solutions fiables, conformes aux normes du bâtiment pour tous types de configurations.