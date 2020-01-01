Le loqueteau est un système de fermeture simple, sans clé, utilisé pour maintenir une porte ou un ouvrant en position fermée. Il convient aux portes de placard, trappes, volets ou meubles. Il existe en version magnétique, à bille, à rouleau ou encastrée, selon l’esthétique et l’usage. Sa pose est rapide et son encombrement réduit, ce qui le rend idéal pour les finitions soignées. En acier, plastique ou laiton, le loqueteau offre une solution discrète et efficace dans les configurations où un verrouillage sans sécurité renforcée suffit.