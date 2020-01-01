Luminaire décoratif d'éclairage parc et jardin

Les luminaires décoratifs pour parcs et jardins offrent un éclairage d’ambiance tout en mettant en valeur les aménagements paysagers, les cheminements et les zones de détente. Alliant fonctionnalité et esthétique, ces équipements sont conçus pour résister aux intempéries et s’intégrer harmonieusement dans l’environnement. Bornes lumineuses, appliques murales, lanternes, balises ou spots encastrés permettent de créer des parcours lumineux sécurisés et chaleureux. Pour les professionnels du BTP, de l’aménagement urbain ou paysager, ces luminaires répondent aux exigences de durabilité, de faible consommation et de design. Cette page propose une sélection adaptée à tous types de projets extérieurs.