La marche en bois apporte chaleur, confort et esthétique naturelle aux escaliers d’intérieur. Utilisée dans les logements, bureaux ou établissements recevant du public, elle est disponible dans de nombreuses essences : hêtre, chêne, pin, bois exotiques… Elle peut être brute, vernie, huilée ou stratifiée, selon les contraintes décoratives ou techniques. Le bois offre une excellente résistance à l’usage tout en assurant un bon confort acoustique. Ces marches sont compatibles avec les structures en bois, métal ou béton et s’adaptent à tous types de configurations. Cette page propose une sélection de marches bois pensées pour les professionnels du bâtiment, en neuf comme en rénovation.