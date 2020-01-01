Marche et contremarche d'escalier

Les marches et contremarches d’escalier sont des éléments structurels essentiels assurant la stabilité, la sécurité et l’esthétique des escaliers fixes. Fabriquées en bois, béton, métal ou pierre, elles doivent résister à l’usure, au passage répété et parfois aux contraintes acoustiques ou thermiques. Les marches constituent la partie horizontale sur laquelle on pose le pied, tandis que la contremarche ferme l’espace vertical entre deux marches. Ensemble, elles définissent la hauteur, la pente et le confort d’utilisation de l’escalier. Disponibles en version standard ou sur mesure, elles s’intègrent dans tous types d’escaliers, aussi bien en neuf qu’en rénovation. Explorez ici une sélection de composants robustes et esthétiques pour vos projets.