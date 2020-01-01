La marche en matière plastique est une solution légère, résistante à l’humidité et facile à entretenir. Elle est idéale pour les environnements humides, techniques ou industriels : piscines, laboratoires, cuisines professionnelles, ateliers… Fabriquée en PVC, polypropylène ou matériaux composites, elle peut intégrer des propriétés antidérapantes ou antibactériennes. Elle est compatible avec des structures en métal ou en plastique, et se décline en divers coloris et formats. Sa pose est rapide et ne nécessite que peu d’entretien. Cette page regroupe des marches plastiques adaptées aux exigences des professionnels en recherche de solutions durables et performantes.