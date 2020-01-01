La marche en métal est conçue pour offrir solidité, résistance et sécurité dans les environnements à fort passage ou industriels. Réalisée en acier, tôle larmée, inox ou aluminium, elle est idéale pour les escaliers de secours, plateformes techniques, accès de maintenance ou ERP. Elle peut être perforée, ajourée ou antidérapante pour améliorer l’adhérence. Facile à poser et à entretenir, la marche métallique est également adaptée aux environnements extérieurs grâce à ses traitements anticorrosion. Découvrez ici des solutions robustes et conformes aux normes pour garantir la sécurité des utilisateurs et la durabilité de vos aménagements.