La marche en pierre allie élégance, durabilité et résistance naturelle. Utilisée dans les bâtiments patrimoniaux, les logements haut de gamme ou les aménagements extérieurs, elle apporte un cachet unique à chaque projet. Calcaire, granit, pierre bleue ou marbre : chaque matériau offre des caractéristiques techniques et esthétiques spécifiques. La pierre est résistante au gel, à l’usure et au feu, ce qui en fait un choix durable pour les escaliers intérieurs comme extérieurs. Facile à entretenir, elle peut être finie bouchardée, polie ou flammée. Parcourez ici des solutions en pierre naturelle adaptées aux chantiers exigeants et hautement qualitatifs.