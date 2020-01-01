Matériau en vrac pour sous-couche de sol

Les matériaux en vrac pour sous-couche de sol permettent de corriger les niveaux et d’égaliser les supports sur les chantiers complexes. Utilisés en rénovation ou en construction bois, ils se composent généralement de granulats légers, billes d’argile expansée, sable sec ou isolants en vrac. Ces solutions assurent également une bonne isolation acoustique ou thermique selon les cas. Simples à répartir et parfaitement adaptables aux formes du terrain, ils garantissent une mise à niveau efficace avant coulage de chape ou pose de panneaux.