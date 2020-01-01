Méthacrylate pour vitrerie

Le méthacrylate, aussi appelé PMMA ou plexiglas, est un matériau de synthèse transparent utilisé en vitrerie pour remplacer le verre dans des applications nécessitant légèreté, résistance et esthétisme. Il offre une excellente transmission lumineuse, une bonne tenue aux chocs et une grande souplesse de mise en œuvre. Facile à découper, percer ou thermoformer, il est idéal pour les vitrages intérieurs, les vitrines, les cloisons ou les éléments décoratifs. Il est également apprécié pour sa légèreté, qui facilite le transport et la pose sur chantier. Résistant aux UV et aux intempéries, le méthacrylate est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Découvrez ici les solutions en méthacrylate pour vos projets de vitrerie professionnelle.