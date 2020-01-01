Matériel de poste d'incendie
Lire plus…
Le matériel de poste d’incendie regroupe l’ensemble des équipements destinés à l’intervention sur feu à l’échelle locale : armoires, enrouleurs, tuyaux, lances, raccords, etc. Installés dans des locaux techniques ou coffrets d’urgence, ces matériels doivent être accessibles, robustes et conformes aux réglementations. Ils complètent les extincteurs et RIA pour assurer une réponse efficace dès les premières minutes d’un incendie. Parcourez les références proposées pour équiper vos bâtiments professionnels.