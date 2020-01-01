La résine représente une solution polyvalente et performante pour les professionnels du bâtiment, idéale pour les revêtements décoratifs, étanchéité, scellement, encapsulage ou renforcement de structures. Qu'elles soient époxy, polyester, vinylique, acrylique ou silicone, ces résines offrent une adhérence exceptionnelle, une grande résistance mécanique, chimique et thermique, ainsi qu’un excellent rendu esthétique. Utilisées sur sols, murs, toitures, éléments industriels ou structures composites, elles s’adaptent à des applications diverses : scellement d’ancrages, systèmes autonivelants, protection de surfaces, ou remplissage de fissures.

Sur cette page, découvrez un large éventail de solutions professionnelles : résines bicomposantes, monocomposantes, autonivelantes, renforcées ou spéciales. Pour chaque produit, vous trouverez les caractéristiques techniques précises : compatibilité avec les supports, temps de prise, résistance aux contraintes, modalités de mise en œuvre et finition.

Parcourez les fiches techniques pour identifier la résine la plus adaptée à votre chantier, et bénéficiez d’un matériau fiable, durable et performant.