Le méthacrylate alvéolaire est un matériau de synthèse léger et isolant, composé de parois multiples séparées par des alvéoles. Cette structure lui confère d’excellentes performances thermiques tout en conservant une bonne transmission lumineuse. Il est utilisé pour les toitures légères, les verrières, les puits de lumière, les cloisons ou les abris. Facile à manipuler et à poser, il réduit les charges sur la structure et améliore le confort intérieur. Sa résistance aux chocs et aux UV en fait une alternative durable au verre, particulièrement adaptée aux projets en extérieur. Les professionnels du bâtiment trouveront ici une solution pratique et économique pour leurs besoins d’éclairage naturel et d’isolation.