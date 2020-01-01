Méthacrylate transparent, translucide

Le méthacrylate transparent ou translucide est une solution idéale pour remplacer le verre dans les projets nécessitant une forte transmission lumineuse, tout en réduisant le poids et les risques de casse. Ce matériau de synthèse offre une grande clarté optique en version transparente, ou un rendu diffusant et élégant en version translucide. Il est adapté à l’aménagement intérieur, aux vitrages décoratifs, aux cloisons ou aux éléments d’éclairage. Résistant aux chocs, aux UV et aux agents extérieurs, il se travaille facilement et convient aux usages en neuf comme en rénovation. Le méthacrylate apporte une réponse à la fois technique et esthétique pour les professionnels du bâtiment. Parcourez les produits disponibles selon vos besoins.