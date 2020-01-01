La minuterie permet de gérer la durée d’alimentation électrique d’un circuit, en particulier pour l’éclairage des parties communes, des parkings ou des locaux techniques. Grâce à une temporisation réglable, elle évite les consommations inutiles et contribue à réduire les dépenses d’énergie. La minuterie peut être mécanique, électronique ou programmable, et se décline en version modulaire pour tableau électrique ou encastrée pour boîtier mural. Elle peut être associée à des boutons poussoirs lumineux ou à des détecteurs de présence. Robuste et fiable, elle répond aux exigences des bâtiments résidentiels collectifs, établissements recevant du public et infrastructures industrielles. En assurant une extinction automatique après un délai défini, la minuterie optimise le confort d’usage et la sécurité tout en simplifiant la maintenance. Consultez ici les modèles adaptés à vos installations professionnelles.