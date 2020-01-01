La moquette aiguilletée est un revêtement textile robuste, apprécié pour sa résistance à l’usure et sa facilité de pose. Obtenue par un procédé mécanique sans trame, elle se compose de fibres entremêlées offrant une bonne tenue dans le temps. Idéale pour les locaux à fort passage (salons, halls, expositions…), la moquette aiguilletée est légère, stable et économique. Elle se décline en rouleaux ou en dalles et peut être posée librement ou collée selon les besoins du chantier. Peu épaisse, elle convient aussi aux zones nécessitant un revêtement discret ou temporaire. Parcourez les solutions listées pour choisir la moquette aiguilletée la mieux adaptée à vos contraintes de pose, de durabilité et de budget.