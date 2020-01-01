La moquette reste un revêtement de sol textile incontournable pour les espaces intérieurs nécessitant confort, isolation et esthétique. Disponible en rouleaux ou en dalles, elle se décline en de nombreux styles, textures et coloris pour répondre aux exigences des bâtiments résidentiels, tertiaires ou hôteliers. La moquette offre une excellente isolation acoustique, réduit les bruits d’impact et améliore le confort thermique des pièces. Certains modèles intègrent des propriétés antistatiques, anti-allergènes ou ignifuges, répondant ainsi aux normes les plus strictes. Facile à entretenir, la moquette peut également être issue de matériaux recyclés ou biosourcés. Consultez les solutions listées pour choisir le produit adapté à l’usage, à la fréquentation du lieu et aux contraintes techniques du chantier.