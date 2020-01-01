La moquette en dalle est une solution de revêtement de sol modulaire, idéale pour les environnements tertiaires, les open spaces ou les locaux techniques. Facile à poser, remplacer et entretenir, elle permet de composer des sols sur mesure, avec des motifs variés et des effets graphiques originaux. Les dalles textiles offrent une bonne isolation acoustique, une résistance adaptée aux trafics intenses, et une compatibilité avec les planchers techniques. Disponibles en plusieurs formats, elles permettent une grande flexibilité d’agencement et une maintenance simplifiée. Cette solution convient parfaitement aux projets évolutifs ou nécessitant des interventions rapides. Parcourez les produits proposés pour identifier la moquette en dalle la mieux adaptée à vos besoins.