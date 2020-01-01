La moquette floquée se distingue par sa texture dense et veloutée, obtenue par l’application de fibres verticales sur un support adhésif. Ce procédé offre un toucher agréable, une excellente résistance à l’usure et une grande facilité d’entretien. Elle est idéale pour les lieux à fort passage comme les hôtels, bureaux ou centres commerciaux, tout en apportant un rendu esthétique haut de gamme. Étanche, antibactérienne et résistante aux taches, la moquette floquée convient aussi aux environnements sensibles. Disponible en dalles ou en rouleaux, elle facilite les interventions de pose ou de remplacement. Consultez les produits proposés pour trouver la solution adaptée à vos exigences esthétiques et techniques.