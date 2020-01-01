La moquette nappée est un revêtement textile obtenu par dépôt de fibres sur un support, créant une surface dense, uniforme et moelleuse. Cette technique de fabrication permet de produire des moquettes à l’aspect très doux, idéales pour les espaces résidentiels ou les lieux de confort comme les chambres d’hôtel. Elle offre un excellent confort thermique et acoustique, tout en présentant une belle tenue dans le temps. Certains modèles sont conçus pour résister aux taches ou être faciles à entretenir. Elle se pose généralement en rouleaux, par collage ou pose libre, selon la configuration du chantier. Consultez les solutions disponibles pour intégrer la moquette nappée dans vos projets décoratifs et techniques.