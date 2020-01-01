Moquette tricotée
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La moquette tricotée est un revêtement textile souple, apprécié pour sa texture confortable et sa grande élasticité. Fabriquée par entrelacement de boucles de fils, elle offre une excellente résistance à l’écrasement et un aspect esthétique homogène. Elle convient à de nombreux usages, notamment dans les environnements résidentiels ou les espaces tertiaires à circulation modérée. Facile à poser et à découper, elle se présente souvent en rouleaux et propose un large choix de coloris. Grâce à sa souplesse, elle s’adapte bien aux supports irréguliers ou aux rénovations légères. Consultez les produits disponibles pour intégrer la moquette tricotée à vos projets d’aménagement, en alliant confort, esthétique et simplicité de mise en œuvre.