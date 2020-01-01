Moulure, baguette en bois

Les moulures et baguettes en bois sont des éléments décoratifs incontournables pour sublimer les finitions intérieures. Elles permettent de souligner les plafonds, encadrer les portes ou masquer les jonctions entre matériaux. En pin, chêne, hêtre ou bois exotique, elles s’adaptent à tous les styles, du plus classique au plus contemporain. Le bois, naturellement chaleureux, peut être verni, peint ou laissé brut selon les besoins esthétiques du chantier. Faciles à découper et à fixer, ces profils conviennent aussi bien en neuf qu’en rénovation. Cette page présente une sélection de moulures bois pour des finitions élégantes et durables.