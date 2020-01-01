Moulure, baguette

Les moulures et baguettes décoratives assurent une finition soignée des angles, raccords ou encadrements tout en renforçant le style des intérieurs. Elles se posent sur murs, plafonds, portes ou fenêtres et s’adaptent à tous types d’aménagements : résidentiel, tertiaire ou ERP. Fabriquées en bois, PVC, aluminium, plâtre ou polyuréthane, elles peuvent être peintes ou brutes selon le rendu souhaité. Ces accessoires décoratifs permettent aussi de cacher des imperfections ou de créer des effets de relief. Rapides à poser, ils apportent une touche d’élégance sans alourdir les travaux. Retrouvez ici des modèles techniques et esthétiques pour tous vos projets.