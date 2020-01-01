Moulure, baguette en matière plastique

Les moulures et baguettes en matière plastique sont des solutions légères, économiques et faciles à poser pour des finitions soignées. Fabriquées en PVC, polystyrène ou polyuréthane, elles reproduisent fidèlement les reliefs du bois ou du plâtre tout en offrant une bonne résistance à l’humidité. Elles conviennent parfaitement aux pièces humides, aux locaux tertiaires ou aux chantiers nécessitant une pose rapide. Ces éléments décoratifs se déclinent en de nombreux styles et dimensions pour s’adapter à tous les types d’aménagement. Cette page regroupe des produits pratiques et esthétiques pour des finitions simples et efficaces.