Moulure, baguette en plâtre

Les moulures et baguettes en plâtre apportent une touche d’élégance classique aux intérieurs résidentiels ou patrimoniaux. Elles permettent de structurer l’espace, d’encadrer les plafonds ou de valoriser les murs avec des formes sculptées et raffinées. Le plâtre, matériau minéral et durable, offre une excellente stabilité et une grande précision de moulage. Ces éléments sont souvent utilisés dans la restauration de bâtiments anciens ou la création d’ambiances traditionnelles. Disponibles en modèles standards ou sur mesure, les moulures en plâtre s’intègrent facilement dans tous les projets à forte exigence esthétique.