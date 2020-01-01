La mousse polyuréthane pour injection est utilisée pour isoler les cavités inaccessibles, les murs à double paroi ou les planchers creux. Injectée à l’état liquide, elle se dilate et comble tous les vides, formant une couche isolante continue sans joint ni pont thermique. Elle offre d’excellentes performances thermiques, une bonne adhérence aux supports et une grande durabilité. C’est une solution idéale en rénovation énergétique, notamment pour l’amélioration de l’enveloppe thermique sans dépose des finitions.