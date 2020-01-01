La mousse polyuréthane est un isolant à très faible conductivité thermique, idéal pour limiter les déperditions avec un minimum d’épaisseur. Appliquée en panneaux rigides ou projetée, elle convient aux murs, toitures, planchers ou combles. Sa haute performance permet de répondre aux exigences des bâtiments basse consommation. Elle adhère à tous supports et crée une enveloppe continue sans pont thermique. Compacte et durable, elle optimise le confort thermique et la consommation énergétique.