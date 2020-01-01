Le nez de marche d’escalier est un élément de finition indispensable pour renforcer la sécurité et la durabilité des escaliers. Placé sur le bord de chaque marche, il améliore l’adhérence, réduit l’usure et signale visuellement le relief, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Disponible en aluminium, laiton, PVC, caoutchouc ou inox, le nez de marche peut être antidérapant, lumineux ou contrasté, selon les besoins. Il s’intègre aussi bien dans les bâtiments tertiaires, ERP que résidentiels, en neuf comme en rénovation. Certains modèles sont compatibles avec les normes d’accessibilité et de sécurité incendie. Découvrez ici une gamme complète de solutions techniques et esthétiques pour vos escaliers.