Palier pour escalier

Le palier d’escalier est une plateforme intermédiaire ou de repos située entre deux volées de marches. Il améliore le confort, la sécurité et l’accessibilité, tout en répondant aux exigences réglementaires, notamment dans les ERP. Le palier peut être intégré dans la structure de l’escalier ou réalisé de manière indépendante, en béton, métal, bois ou pierre. Il facilite également les changements de direction dans les escaliers tournants ou les grands ensembles. Sa conception doit garantir stabilité, résistance et continuité avec les autres éléments de l’escalier. Retrouvez ici des solutions professionnelles adaptées à tous types de projets, en neuf ou en rénovation.