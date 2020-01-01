Le panneau d’ébénisterie est un produit haut de gamme destiné à la fabrication de mobilier, d’agencements décoratifs ou de menuiseries fines. Composé de lames ou placages bois collés, il offre un rendu soigné, une grande stabilité et une bonne tenue dans le temps.

Il est souvent utilisé avec des essences nobles comme le chêne, le hêtre, l’érable ou le noyer. Cette page propose une sélection de panneaux calibrés pour les ateliers d’ébénisterie, avec des informations détaillées sur l’essence, la finition et les dimensions disponibles.