Le panneau de porte constitue la partie visible et ouvrante d’une porte. Il peut être plein, vitré, décoratif ou technique, et s’adapte à une grande variété de bâtiments : logements, bureaux, locaux industriels ou établissements recevant du public. Fabriqué en bois, PVC, aluminium, acier ou matériau composite, le panneau de porte détermine l’isolation thermique, l’isolation acoustique, la sécurité et l’esthétique de l’ensemble. Il peut intégrer des renforts, des vitrages, des parements décoratifs ou des équipements spécifiques (serrures, oculus, grilles). Certains modèles sont coupe-feu, blindés ou dotés de propriétés antibruit ou anti-effraction. Compatibles avec tous types de bâtis, ces panneaux se déclinent dans de nombreux styles et dimensions. Retrouvez ici une sélection complète pour composer ou rénover vos portes d’entrée ou intérieures.