Panneau post formé

Le panneau postformé est un panneau en particules ou MDF recouvert d’un revêtement stratifié enroulé sur les chants, offrant un rendu esthétique et sans arêtes vives. Il est principalement utilisé pour les plans de travail, les comptoirs ou les meubles de cuisine et salle de bain.

Résistant à l’humidité, aux chocs et facile à nettoyer, il allie fonctionnalité et design. Sur cette page, retrouvez une sélection de panneaux postformés aux formats et décors variés, prêts à intégrer tous types d’agencements.