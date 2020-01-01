Passage pour personnes à mobilité réduite
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Les passages PMR assurent un accès fluide, sécurisé et conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ils se déclinent en portillons manuels, motorisés ou automatiques, compatibles avec les dispositifs de contrôle d’accès. Utilisés dans les ERP, bâtiments publics ou transports, ils garantissent un franchissement adapté, signalétique visible et manœuvre facilitée. Indispensables pour respecter la réglementation en vigueur.