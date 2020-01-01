Patte à scellement : un dispositif simple et fiable pour fixer durablement des éléments dans le béton ou la maçonnerie. Intégrée au moment du coulage ou scellée après perçage, elle permet d’ancrer des pièces métalliques, cadres, menuiseries ou platines. Sa forme est conçue pour garantir une excellente accroche dans le support et une répartition optimale des charges. Les pattes à scellement sont utilisées aussi bien en structure qu’en second œuvre, pour des applications fixes soumises à des efforts mécaniques. Faciles à mettre en œuvre, elles constituent une solution économique et éprouvée dans le bâtiment.