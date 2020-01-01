Le pavé à épaulement se distingue par ses bords en relief conçus pour limiter les déplacements latéraux. Ce système assure un meilleur verrouillage entre les éléments, renforçant la cohésion de l’ouvrage. Particulièrement utilisé pour les aménagements de voirie, d’accès véhicules ou de zones piétonnes, il est aussi apprécié pour sa durabilité et sa facilité de remplacement. Sur cette page, découvrez des solutions fiables et esthétiques pour réussir vos projets d’aménagement extérieur avec des pavés à épaulement.