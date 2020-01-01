Le pavé autobloquant est un incontournable des aménagements extérieurs. Grâce à ses formes spécifiques, il s’emboîte sans liant et assure une excellente tenue mécanique. Facile à poser, résistant au gel, à l’eau et aux charges roulantes, il est couramment utilisé pour les trottoirs, parkings, zones industrielles et résidentielles. Disponible en différents formats, coloris et finitions, il s’intègre à tous les styles urbains ou paysagers. Retrouvez ici les solutions en pavés autobloquants adaptées aux professionnels du BTP.