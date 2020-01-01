Le pavé en béton offre un excellent compromis entre solidité, esthétique et prix. Il s’adapte à tous les usages extérieurs : allées, places, rues, zones piétonnes ou accès véhicules. Disponible en différents formats, coloris et textures (lisse, bouchardée, vieillie), il permet une grande liberté de composition. Sa résistance à l’usure, au gel et à la compression en fait une solution de choix pour les chantiers exigeants. Découvrez sur cette page les pavés béton sélectionnés pour les professionnels.