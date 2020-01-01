Pavé et dalle gazon

Les pavés et dalles gazon permettent de stabiliser les sols tout en conservant une perméabilité naturelle et un aspect végétalisé. Idéals pour les parkings écologiques, accès pompiers ou zones de drainage, ils favorisent l’infiltration des eaux et réduisent l’effet de sol imperméable. Disponibles en béton ou matériaux recyclés, ces produits répondent aux exigences des aménagements durables. Consultez les solutions techniques en dalles gazon pour vos chantiers paysagers ou urbains.