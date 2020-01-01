Le pédiluve pour collectivité est un équipement sanitaire conçu pour assurer l’hygiène des pieds dans des lieux à forte affluence, tels que les piscines, gymnases, établissements de santé ou écoles. Installé généralement à l’entrée des douches ou des piscines, il permet de se nettoyer les pieds avant d’accéder à des zones sensibles, garantissant ainsi la propreté et la sécurité des utilisateurs. Fabriqué en matériaux résistants à l’eau et faciles à entretenir, le pédiluve est disponible en version à réservoir ou avec un système de vidange automatique. Conçu pour répondre aux normes sanitaires et d’accessibilité, il est un choix judicieux pour les projets BTP dans les lieux publics et collectifs. Découvrez notre sélection de pédiluves adaptés aux besoins des professionnels.