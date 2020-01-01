Le plafond en staff, réalisé à base de plâtre et de fibres végétales, est une solution haut de gamme prisée pour son rendu esthétique et ses possibilités de personnalisation. Utilisé dans les bâtiments historiques, hôtels, salles de réception ou logements de standing, le staff permet la création de corniches, rosaces, voûtes et moulures avec un grand niveau de détail. En plus de son attrait décoratif, il peut intégrer des fonctions acoustiques ou dissimuler des installations techniques. Ce type de plafond demande une mise en œuvre experte, mais garantit un résultat durable et valorisant. Retrouvez ici les solutions techniques et produits pour vos réalisations en staff sur mesure.