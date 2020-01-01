Plafond et cloison coupe-feu

Les plafonds et cloisons coupe-feu jouent un rôle structurant dans la compartimentation des bâtiments. Ils ralentissent la propagation du feu tout en préservant l’intégrité des volumes. Fabriqués à partir de plaques techniques, panneaux ou matériaux résistants au feu, ces éléments s’intègrent facilement aux systèmes de construction sèche. Conformes aux normes incendie, ils sont adaptés aux ERP, logements collectifs ou locaux industriels. Retrouvez ici les solutions pour renforcer la sécurité de vos projets.