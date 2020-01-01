Plafond et faux-plafond acoustique

Le plafond acoustique est indispensable pour maîtriser le confort sonore dans les espaces collectifs : bureaux, écoles, hôpitaux, restaurants ou logements. Ces plafonds absorbent les bruits et réduisent la réverbération, contribuant à une ambiance plus apaisée et fonctionnelle. Sous forme de dalles, panneaux ou éléments suspendus, ils se déclinent en divers matériaux : laine minérale, fibres de bois, plâtre perforé, textile tendu… Certains modèles combinent isolation phonique et design soigné. Que ce soit en construction neuve ou en rénovation, ces solutions répondent aux normes acoustiques et techniques des bâtiments modernes. Retrouvez ici les produits adaptés à vos projets BTP.