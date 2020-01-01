Plafond et faux-plafond en bois, liège, PVC, plastique

Les plafonds en bois, liège, PVC ou plastique permettent de conjuguer esthétisme, performance thermique et acoustique. Le bois et le liège offrent un rendu naturel, chaleureux, idéal pour les ERP, logements ou bâtiments à vocation décorative. Le PVC et les matériaux plastiques assurent une pose facile, une grande résistance à l’humidité, et sont particulièrement adaptés aux milieux humides comme les cuisines ou sanitaires. Disponibles en dalles ou lames, ces plafonds peuvent être suspendus ou collés. Cette diversité de matériaux permet de répondre à des contraintes techniques spécifiques tout en valorisant l’ambiance intérieure. Retrouvez ici une sélection de plafonds décoratifs et fonctionnels adaptés aux exigences du secteur du BTP.