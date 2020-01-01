Plafond et faux-plafond métallique

Le plafond métallique séduit par sa robustesse, sa facilité d’entretien et son rendu contemporain. Utilisé dans les bâtiments industriels, les locaux tertiaires ou les ERP, il offre une excellente résistance au feu et à l’humidité. En cassettes, lames ou dalles perforées, il peut intégrer des performances acoustiques grâce à des couches absorbantes. Sa structure modulaire facilite l’accès aux gaines techniques, aux câblages ou à l’éclairage encastré. Disponible dans de nombreuses finitions (laqué, brossé, anodisé…), le plafond métallique s’intègre dans des projets aux exigences techniques élevées. Consultez cette sélection pour des produits fiables, durables et adaptés au secteur professionnel.