Plafond, plancher perforé pour distribution aéraulique

Les plafonds et planchers perforés permettent une diffusion d’air discrète et uniforme, idéale dans les espaces à forte exigence de confort et de design. Utilisés dans les bureaux, data centers ou salles propres, ils assurent une bonne répartition des flux tout en préservant l’esthétique. Ils s’intègrent aux réseaux aérauliques en garantissant des performances thermiques et acoustiques. Robustes, modulaires et faciles à entretenir, ces systèmes sont conçus pour s’adapter à des environnements exigeants.