Plancher surélevé, technique, informatique

Le plancher surélevé est une solution incontournable pour les bâtiments tertiaires, les salles informatiques et les espaces techniques. Il permet de faire circuler discrètement les câbles, fluides ou gaines d’air sous le sol, tout en facilitant l’accès pour la maintenance. Modulable, ce type de plancher technique s’adapte aux configurations évolutives des open spaces, salles serveurs ou postes de travail. Sa structure repose sur des vérins réglables accueillant des dalles amovibles, disponibles dans divers matériaux selon les performances attendues : résistance mécanique, antistatique, absorption acoustique, etc. Ce système contribue à la flexibilité des aménagements et à l’optimisation des réseaux. Consultez les solutions proposées pour équiper efficacement vos projets en environnement technique ou bureautique.